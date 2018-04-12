Законопроект об удалении фейков из соцсетей прошел первое чтение

Сегодня, 12 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, обязывает владельцев социальных сетей открывать представительства в России и удалять недостоверную информацию по заявлениям пользователей.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» Сергеем Боярским и Андреем Альшевским, «владелец публичной сети, доступ к которой в течение суток составляет более ста тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ», обязан:

«создать на территории РФ представительство владельца публичной сети»;

«ограничить доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Кроме того, в законопроект устанавливает, что «в случае обнаружения в публичной сети фактов фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства Российской Федерации уполномоченные государственные органы вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи <...> с требованием принять меры по прекращению распространения и удалению такой информации, в том числе копий такой информации».

Как пояснил Сергей Боярский, за невыполнение требований нового закона в качестве крайней меры может быть применена блокировка ресурса.

9 апреля, когда на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике было предложено ввести административную или уголовную ответственность не только для владельцев соцсетей, но и для авторов фейковых сообщений в соцсетях, Боярский заявил, что эта инициатива не будет предметом регулирования внесенного им законопроекта.

Также сегодня Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон который наделяет судебных приставов правом требовать блокировки интернет-ресурсов с информацией, порочащей честь и достоинство граждан и юридических лиц, передает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и 5 апреля прошел первое чтение.

По ныне действующему законодательству, судебные приставы не могут требовать удаления порочащей информации. «Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — считают авторы законопроекта.

P,S. В редакцию COLTA.RU поступил комментарий Бориса Добродеева, генерального директора компании Mail.Ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России соцсети («ВКонтакте» и «Одноклассники») и мессенджеры (ICQ и «ТамТам»).

«Не жизнеспособен, не реалистичен и враждебен, — охарактеризовал Борис Добродеев законопроект об удалении фейков из соцсетей. — Враждебен как интернет-компаниям так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. В текущем виде закон не будет работать и написан по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись", — то есть исполнять в текущем виде должны будут только российские компании. Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели — борьбы с "фейковыми" новостями в интернете».



