«Пионер» запустил собственный «лонгрид»

Кадр из фильма «Слон сидит спокойно» © Berlinale

14 и 20 апреля московский кинотеатр «Пионер» двумя фильмами из программы «Форум» Берлинского международного кинофестиваля 2018 года открывает свой новый проект – «Лонгрид "Пионера"».

В фокусе внимания «Лонгрида» процессы и явления, определяющие современный кинематограф и его связи с окружающим миром. Первый выпуск посвящен внеконкурсной программе «Форум» Берлинского кинофестиваля 2018 года — о ней на сайте «Пионера» подробно рассказывает член жюри Международной ассоциации артхаусных кинотеатров (CICAE) Кирилл Адибеков.

К запуску проекта приурочен показ двух самых заметных дебютов «Форума» — фильма «Хаотичная жизнь Нады Кадич» мексиканского режиссера Марты Эрнаис, ученицы Белы Тарра, и картины «Слон сидит спокойно» китайского писателя и режиссера Ху Бо, главного открытия «Форума» Берлинале-2018:

● 14 апреля в 20:30 — «Хаотичная жизнь Нады Кадич» (Kaotični život Nade Kadić / The Chaotic Life of Nada Kadic, Мексика - Босния и Герцеговина, 2018), реж. Марта Эрнаис;

● 20 апреля в 21:40 — «Слон сидит спокойно» (Da xiang xi di er zuo / An Elephant Sitting Still, Китай, 2018), реж. Ху Бо.

Показ фильма «Хаотичная жизнь Нады Кадич» пройдет в рамках фестиваля «Наконец-то в кино», показ картины «Слон сидит спокойно» — в рамках Московского международного кинофестиваля.

Обе картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.











