В Петербурге представят проект международного кинофестиваля в Тромсё

В Петербурге представят проект международного кинофестиваля в ТромсёКадр из фильма «Убитая жизнью»© Tromsø International Film Festival
4 мая в петербургском киноцентре «Родина» будет показан классический советский немой фильм «Убитая жизнью» в музыкальном сопровождении, созданном на международном кинофестивале в Тромсё музыкантами из Норвегии и России.
В январе 2018 года Юн-Ейрик Боска (электроника, перкуссия), Анна Спиридонова (скрипка, вокал), Элина Воге Микалсен (электроника, вокал) и Эвелина Петрова (аккордеон, вокал), впервые встретившись в Тромсё, создали новое музыкальное сопровождение для фильма режиссера Олега Фрелиха «Убитая жизнью» (СССР, Белгоскино, 1926).
Фильм посвящен проблеме проституции как социального феномена советской России. Муж главной героини погибает, она остается одна с двумя детьми, один из которых серьезно болен. Жизнь оставляет ей единственный выбор — оказаться «на панели». Вскоре после премьеры фильм «Убитая жизнью» был признан «политически неверным» и запрещен.
Музыкальное сопровождение создано на стыке жанров, стилей и характеров. Традиции современной североевропейской электронной музыки дополняются звучанием живых инструментов с элементами русского фолка, импровизационной и классической музыки. Музыка исполняется на показе вживую.
Российскому зрителю работа будет представлена в рамках турне по Северо-Западу после премьерного показа на Московском международном кинофестивале в апреле 2018 года.
Фильм-концерт «Убитая жизнью» состоится при поддержке фонда BarentsKult и посольства Норвегии в России
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