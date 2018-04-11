В Петербурге представят проект международного кинофестиваля в Тромсё

Кадр из фильма «Убитая жизнью» © Tromsø International Film Festival

4 мая в петербургском киноцентре «Родина» будет показан классический советский немой фильм «Убитая жизнью» в музыкальном сопровождении, созданном на международном кинофестивале в Тромсё музыкантами из Норвегии и России.

В январе 2018 года Юн-Ейрик Боска (электроника, перкуссия), Анна Спиридонова (скрипка, вокал), Элина Воге Микалсен (электроника, вокал) и Эвелина Петрова (аккордеон, вокал), впервые встретившись в Тромсё, создали новое музыкальное сопровождение для фильма режиссера Олега Фрелиха «Убитая жизнью» (СССР, Белгоскино, 1926).

Фильм посвящен проблеме проституции как социального феномена советской России. Муж главной героини погибает, она остается одна с двумя детьми, один из которых серьезно болен. Жизнь оставляет ей единственный выбор — оказаться «на панели». Вскоре после премьеры фильм «Убитая жизнью» был признан «политически неверным» и запрещен.

Музыкальное сопровождение создано на стыке жанров, стилей и характеров. Традиции современной североевропейской электронной музыки дополняются звучанием живых инструментов с элементами русского фолка, импровизационной и классической музыки. Музыка исполняется на показе вживую.

Российскому зрителю работа будет представлена в рамках турне по Северо-Западу после премьерного показа на Московском международном кинофестивале в апреле 2018 года.

Фильм-концерт «Убитая жизнью» состоится при поддержке фонда BarentsKult и посольства Норвегии в России







