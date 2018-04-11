Круглый стол жюри премии «Восток – Запад. Золотая арка» пройдет в Москве

14 апреля жюри премии «Восток – Запад. Золотая арка» проведет в Москве круглый стол «Территория новых смыслов: актуальное, локальное, универсальное в кинематографе Восточной Европы и Западной Азии».

Круглый стол состоится в книжном магазине «Порядок слов» в баре «Перелетный кабак» (Мансуровский пер., д. 10). Начало в 13:00, вход свободный.

Модератором круглого стола, приуроченного к вручению первой международной кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка», будет арт-директор премии Андрей Плахов.

В круглом столе примут участие члены жюри премии: ведущие мировые специалисты по кинематографу Евразии, киноведы и кинокритики из Великобритании, Бразилии, США, Израиля, Швеции, Турции, Австралии, Канады, Италии, Франции, Голландии, Индии.

Профессор Окскфордского Университета Катриона Келли расскажет о том, что общего есть у фильмов Андрея Звягинцева и Глеба Панфилова, киновед Кристина Стоянова из Канады выступит с докладом об экзистенциальном реализме нового румынского кино, о разнообразии культурных кодов кинематографа Восточной Европы и Западной Азии расскажет Анна Франклин, директор Film New Europe, а киновед Алена Шумакова, напротив, обозначит уникальные общие коды, свойственные культурам стран Евразии.

Международная кинематографическая премия «Восток — Запад. Золотая арка» учреждена Конфедерацией союзов кинематографистов. Шорт-лист премии был объявлен в конце марта, церемония награждения лауреатов пройдет 14 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской в Москве.



