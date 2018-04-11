Настасья Кински будет судить фильмы ММКФ

Настасья Кински будет судить фильмы ММКФНастасья Кински на кинофестивале в Локарно, 2017© Sadhaka Studio
В состав жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вошла немецкая актриса Настасья Кински.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Также в жюри ММКФ вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США) и режиссер Цяо Лян (Китай), председателем жюри стал продюсер Паоло Дель Брокко (Италия).
Юбилейный, 40-й ММКФ состоится не летом, как обычно, а весной — с 19 по 26 апреля. Сроки проведения фестиваля пришлось изменить из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Москву.
В основную конкурсную программу отобраны 16 фильмов, в том числе два российских. Откроет фестиваль фильм итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой» (Napoli velata).
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