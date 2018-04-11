Сергей Соловьев отметит 30-летие «Ассы» в ЦДХ© Телеканал «Дождь»
21 апреля в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве состоится творческий вечер режиссера Сергея Соловьева, посвященный тридцатилетию выхода его фильма «Асса».
Вечер начнется в Киноконцертном зале ЦДХ в 19:30.
«30 лет назад, в апреле 1988 года, в ДК МЭЛЗ прошла премьера фильма "Асса" — картины, ставшей настоящим гимном поколения 80-х и триумфом тогдашней неофициальной культуры. Про "Ассу" сказано и написано очень много, однако, интерес к фильму с годами ничуть не ослабевает», — говорится в сообщении на сайте ЦДХ.
«21 апреля в ЦДХ — редкая возможность услышать рассказы от первого лица и задать вопросы режиссеру Сергею Соловьеву. По его словам, только "Ассой" тематика вечера не ограничится — речь также пойдет о знаковых картинах "2-Асса-2" и "Анна Каренина" — продолжении трилогии, которая была снята в конце "нулевых"».
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