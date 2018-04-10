«Нацбест» объявил финалистов

Сегодня, 10 апреля, на пресс-конференции в Москве объявлен короткий список литературной премии «Национальный бестселлер».

Как сообщает ТАСС, в списке пять книг:

«Была бы дочь Анастасия» — Василий Аксенов;

«Сука» — Мария Лабыч;

«Дорогая, я дома» — Дмитрий Петровский;

«Петровы в гриппе и вокруг него» — Алексей Сальников;

«Посмотри на него» — Анна Старобинец.

«Два с половиной месяца наше жюри читало книги длинного списка и писало о них, за нынешний премиальный сезон на нашем сайте появилось без малого двести рецензий — назовите хотя бы одно издание, которое публикует столько за год. Причем о книгах у нас именно спорили. Книги, вызвавшие больше всего споров, как раз и попали в короткий список», — сказал в своем комментарии к короткому списку ответственный секретарь оргкомитета «Нацбеста» Вадим Левенталь.

Также объявлен состав Малого жюри, которое выберет обладателя премии в нынешнем сезоне. В жюри вошли профессор Сорбонны Элен Мела, рэп-исполнитель Хаски, писатель Анна Козлова (лауреат «Нацбеста-2017»), художник Татьяна Ахметгалиева, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и бизнесмен Артем Оболенский (председатель).

Ежегодная российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. На премию могут быть выдвинуты произведения, впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года или рукописи вне зависимости от года их создания.

Победитель получает денежную премию 1 млн рублей, которая делится между ним и выдвинувшим его номинатором в пропорции девять к одному, финалисты награждаются денежной премией 60 тысяч рублей.

Лауреат «Нацбеста-2018» будет объявлен 26 мая.







