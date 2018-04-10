Вторая вечеринка серии OFF пройдет в Петербурге

Вторая вечеринка серии OFF пройдет в ПетербургеInterstellar Funk© OFF by Roots United
29 апреля в Петербурге в новом пространстве «Порт Севкабель» на территории первой кабельной мануфактуры в России состоится вторая вечеринка серии OFF, которую организует объединение Roots United.
В программе «OFF: Fabrika» выступления 12 артистов из разных стран мира.
Вечеринка OFF: Fabrika вошла в расписание мирового тура онлайн-станции Intergalactic FM, посвященного ее десятилетию. Из Нидерландов в Петербург приедут I-F (Interr-Ferenсe), Intergalactic Gary и Interstellar Funk.
Также помимо резидентов Roots United среди участников вечеринки Veronica Vasicka (США), основательница лейбла Minimal Wave, занимающегося переизданием синтезаторной и машинной панк-музыки 1980-х, и Ernestas Sadau (Литва), создатель независимой медиаплатформы Digital Tsunami.
За визуальное оформление вечеринки отвечают команда художников VOLNA и технические специалисты 2A Production.
OFF by Roots United: Fabrika проходит при поддержке бренда Miller
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