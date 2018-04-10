Москва выделила участок под филиал Эрмитажа

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Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы одобрил предоставление участка для строительства здания филиала Государственного Эрмитажа на территории завода ЗИЛ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса.

«Город предоставляет площадку для строительства нового музея современного искусства и развития культурного кластера площадью 21 000 кв.м. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан и кафе, открытая летняя терраса», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы в городском правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

Строительством музея займется фирма «ЛСР. Объект-М», входящая в «Группу ЛСР», которая осуществляет застройку территории ЗИЛа.

О планах Эрмитажа создать в Москве музей-спутник стало известно весной 2015 года, когда дирекция музея подписала соглашение о создании центра с компанией «Группа ЛСР».

Летом того же года Хани Рашид и Лиз-Анн Кутюр из нью-йоркского бюро Asymptote Architecture подписали контракт на разработку московского филиала Эрмитажа. Вскоре газета The New York Times опубликовала визуализацию дизайна 15-этажного здания музейного центра, который предполагается построить на ЗИЛе.

В июле 2016 года «Группа ЛСР» объявила, что музей современного искусства под управлением Эрмитажа откроется на территории завода ЗИЛ в 2020 году.



