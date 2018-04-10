Новый сезон фестиваля SOUND UP откроется концертом Bersarin Quartett

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27 апреля в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет первый концерт нового сезона фестиваля новой музыки SOUND UP. Немецкий ансамбль Bersarin Quartett представит российскую премьеру своей новой live-программы «7.1 Surround Concert».

Основатель Bersarin Quartett, композитор и электронный продюсер Томас Бюкер говорит, что пишет «музыку для воображаемых фильмов, для хороших фильмов, в которых герои и сюжет имеют больше одного измерения», сообщает сайт SOUND UP.

Абстрактные пьесы Bersarin Quartett, в которых тесно переплетены элементы академического минимализма, неоклассики, эмбиента, умной электроники, модифицированного драм-н-бейса и даже постдабстепа, как подлинные шедевры кинематографа, представляют огромное пространство для трактовки. Манипулируя неожиданными тембральными решения, порожденными столкновением мелодии, бита и шума, а также звуков электронных инструментов и акустических (гитар и струнных).

В Москву Томас Бюкер привезет новую программу «7.1 Surround Concert». Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор подготовил специальное live-выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука. Как обычно на киносеансах, свет в зале погаснет, чтобы ничто не отвлекало от рассказываемых музыкой историй и каждый слушатель смог в полной темноте «увидеть» на внутреннем экране собственный идеальный фильм, нарисованный воображением.

Также в этом году в программе SOUND UP концерт российского композитора Эдуарда Артемьева, новый проект на стыке хореографии и технологий с SILA SVETA, аудиовизуальный перформанс в рамках Года Японии с Новой Третьяковкой, концерт голландского композитора Симеона тен Хольта; экспериментальный проект «Музыка искусственного интеллекта» и многое другое.



