Награждены лучшие российские мультфильмы

Кадр из фильма «Теория заката» © Большой фестиваль мультфильмов

9 апреля в Москве состоялась церемония вручения национальной анимационной премии «Икар» по итогам 2017 года. Лучшим фильмом признана «Теория заката» Романа Соколова, который также получил приз лучшему режиссеру.

Список лауреатов приводит «Профисинема». Премия «Икар» присуждена в 11 номинациях:

«Фильм» — «Теория заката» (режиссер Роман Соколов, студия «Петербург»)

«Фильм в прокате» — «Знаешь, мама, где я был?» (режиссер Лео Габриадзе, продюсеры Тимур Бекмамбетов, Тимур Асадов, Вероника Беленикина, «Базелевс», «ТаББак»)

«Стартап» — «Бодо Бородо» (автор идеи Владимир Сахновский, продюсеры Илья Попов, Иван Поляков, «Сахновский парк», ООО «Фонд Девелопмента Рики»)

«Эпизод» — «Новый год» (сериал «Поросенок», режиссер Максим Поляков, Анимационная студия - «Пилот» Александра Татарского)

«Режиссер» — Роман Соколов (фильм «Теория заката»)

«Сценарист» — Резо Габриадзе (фильм «Знаешь, мама, где я был?»)

«Художник» — Галина Голубева (фильм «А как наши космонавты»)

«Актер» — Валерий Гаркалин (фильм «Тихий ужин без соли»)

«Персонаж» — Джони Бони Бо (фильм «Джони Бони Бо», режиссёр и автор персонажей Елизавета Скворцова)

«Аниматор» — Татьяна Болотнова, Карина Погорелова

«Продюсер» — Евгений Головин (за создание ряда успешных анимационных сериалов и их прорыв к зрителю, студия «Паровоз»)

Почетная статуэтка «Мастер» за вклад в профессию вручена драматургу Жанне Витензон, автору сценария мультфильмов «В яранге горит огонь», «Храбрый олененок», «Варежка», «Катерок» и других.



