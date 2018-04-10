В Госдуме обсуждают введение персональной ответственности за фейки в соцсетях

В Госдуме обсуждают введение персональной ответственности за фейки в соцсетяхСергей Боярский© Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
9 апреля несколько участников расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложили ввести административную или уголовную ответственность для авторов фейковых новостей в соцсетях, а не только для владельцев соцсетей.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Сергея Боярского («Единая Россия»), принимавшего участие в заседании.
«Они говорят, что площадку, конечно, вы хотите штрафовать, но площадка не сможет за всеми уследить, и если есть негодяй, кто публикует фейковые посты, давайте его наказывать рублем или уголовную ответственность вводить», — рассказал Боярский.
Он отметил, что персональное наказание пользователей соцсетей за публикацию недостоверной информации не будет предметом регулирования внесенного им и депутатом Андреем Альшевским («Единая Россия») в Госдуму законопроекта, который обсуждался на заседании комитета по информационной политике.
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части установления особенностей распространения информации в публичной сети)» обязывает владельца соцсети создавать представительство на территории РФ, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Ранее Боярский заявлял, что к перевнесению этой инициативы авторов подтолкнула трагедия в Кемерове, когда в соцсетях «злонамеренно или без злого умысла» распространялись слухи о большом числе жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Потому что как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой», — говорил депутат.
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