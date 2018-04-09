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Восемь выставок «Фотобиеннале-2018» откроются в Центральном Манеже

News_detailed_pictureБарбара Дэвидсон. Из проекта «Moments». 2017© Barbara Davidson

11 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» начнут работу восемь выставок международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2018», который проводит Мультимедиа Арт Музей, Москва.

На выставках в Центральном Манеже будут представлены работы ведущих фотографов России, Италии и США Джанни Беренго Гардины, Валерия Нистратова, Барбары Дэвидсон, Джонни Монкады и Пьеро Марсили Либелли.

Кроме того, в программе «Фотобиеннале-2018» выставки «Первополосные и закулисные» издательского дома «Коммерсантъ», «Каникулы в советских санаториях» (Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михаил Соларски и Рене Фицек) и «Тысячи солнц» — более ста документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годом.

Выставки «Фотобиеннале-2018» в ЦВЗ «Манеж»:

  • Барбара Дэвидсон — «Moments»;
  • Джанни Беренго Гардин — «Поэтика реальности»;
  • Пьеро Марсили Либелли — «Фотография как перформанс»;
  • Джонни Монкада — «Zero Gravity — В невесомости»;
  • «Первополосные и закулисные». Фотовыставка издательского дома «Коммерсантъ»;
  • «Тысячи солнц». Ядерные испытания 1945–1962 гг. по материалам американских архивов»;
  • Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михаил Соларски, Рене Фицек — «Каникулы в советских санаториях»;
  • Валерий Нистратов — «Архаика».
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