Восемь выставок «Фотобиеннале-2018» откроются в Центральном Манеже

Восемь выставок «Фотобиеннале-2018» откроются в Центральном МанежеБарбара Дэвидсон. Из проекта «Moments». 2017© Barbara Davidson
11 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» начнут работу восемь выставок международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2018», который проводит Мультимедиа Арт Музей, Москва.
На выставках в Центральном Манеже будут представлены работы ведущих фотографов России, Италии и США Джанни Беренго Гардины, Валерия Нистратова, Барбары Дэвидсон, Джонни Монкады и Пьеро Марсили Либелли.
Кроме того, в программе «Фотобиеннале-2018» выставки «Первополосные и закулисные» издательского дома «Коммерсантъ», «Каникулы в советских санаториях» (Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михаил Соларски и Рене Фицек) и «Тысячи солнц» — более ста документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годом.
Выставки «Фотобиеннале-2018» в ЦВЗ «Манеж»:
- Барбара Дэвидсон — «Moments»;
- Джанни Беренго Гардин — «Поэтика реальности»;
- Пьеро Марсили Либелли — «Фотография как перформанс»;
- Джонни Монкада — «Zero Gravity — В невесомости»;
- «Первополосные и закулисные». Фотовыставка издательского дома «Коммерсантъ»;
- «Тысячи солнц». Ядерные испытания 1945–1962 гг. по материалам американских архивов»;
- Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михаил Соларски, Рене Фицек — «Каникулы в советских санаториях»;
- Валерий Нистратов — «Архаика».
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