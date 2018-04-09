Восемь выставок «Фотобиеннале-2018» откроются в Центральном Манеже

Барбара Дэвидсон. Из проекта «Moments». 2017 © Barbara Davidson

11 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» начнут работу восемь выставок международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2018», который проводит Мультимедиа Арт Музей, Москва.

На выставках в Центральном Манеже будут представлены работы ведущих фотографов России, Италии и США Джанни Беренго Гардины, Валерия Нистратова, Барбары Дэвидсон, Джонни Монкады и Пьеро Марсили Либелли.

Кроме того, в программе «Фотобиеннале-2018» выставки «Первополосные и закулисные» издательского дома «Коммерсантъ», «Каникулы в советских санаториях» (Ольга Иванова, Дмитрий Лукьянов, Наталия Куприянова, Михаил Соларски и Рене Фицек) и «Тысячи солнц» — более ста документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годом.

Выставки «Фотобиеннале-2018» в ЦВЗ «Манеж»: