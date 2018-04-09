InLiberty начинает прием заявок в мастерскую Николая Кононова

До 20 апреля образовательный проект InLiberty принимает заявки на участие в мастерской журналиста и писателя Николая В. Кононова «Как работать с историческим материалом в литературе и написать книгу о прошлом?».

В программе мастерской восемь занятий, восемь обсуждений тем участников и общих дискуссий, восемь знакомств с приглашенными гостями — Марией Степановой, Леонидом Юзефовичем, Юрием Сапрыкиным, Олесей Герасименко и другими известными авторами.

«Это мастерская для журналистов, писателей, историков, антропологов, социологов, исследователей и всех тех, кто интересуется проблемой памяти в России, — говорит Николай Кононов. — Мы научимся проектировать и писать очерк, рассказ или книгу на документальной основе так, чтобы сделать историю глубокой, оригинальной и выразительной. Вы приносите тему, материал или идею, раз в неделю мы собираемся и обсуждаем проекты одного-двух участников — а также разбираем с приглашенными гостями-экспертами все этапы и нюансы работы над длинным текстом о прошлом».

Заявки принимаются на сайте InLiberty. Количество мест в мастерской ограничено, стоимость участия — 14500 рублей.

Занятия пройдут с 13 по 24 июня, а 1 июля участники мастерской представят итоги работы над своими проектами экспертам — издателю, основателю книжного сервиса Ridero Александру Гаврилову, главному редактору журнала «Секрет фирмы» Дарье Черкудиновой, главному режиссеру «Театра.doc» Анастасии Патлай и шеф-редактору раздела «Литература» COLTA.RU Глебу Мореву.

Николай В. Кононов — журналист, редакционный директор «Секрета фирмы», писатель, автор книг «Бог без машины: Истории 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля» (шорт-лист премии «НОС-2012»), «Код Дурова» (лонг-лист премии «НОС-2013») и пособия «Автор, ножницы, бумага: Как быстро писать впечатляющие тексты».



