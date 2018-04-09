В ЦДХ пройдет слэм об искусстве в науке© T&P
17 апреля в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве состоится Science Slam Art. Четверо молодых ученых – геолог, химик, географ-урбанист и социальный психолог – расскажут, как визуальные методы дополняют их научную работу и делают результаты исследований более целостными и наглядными.
У каждого участника будет по десять минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до аудитории. Чемпион слэма будет определен с помощью шумомера: победит тот, кому будут громче хлопать.
Участники Science Slam Art и их темы:
- Алексей Бобровский, доктор химических наук, профессор РАН — «Что можно узнать о жидких кристаллах под микроскопом?»
- Руслан Дохов, географ-урбанист, R&D lead компании Habidatum, аспирант кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ — «Люди идут на футбол: как анализировать городские процессы при помощи новых данных»
- Кирилл Власов, младший научный сотрудник ИЭМ РАН — «Как превратить булыжник в произведение искусства?»
- Алексей Шипулин, социальный психолог, исследователь интерфейсов — «Как и зачем визуализировать социальные связи?»
Приглашенный спикер:
- Ольга Киселева, директор Art&Science International Institute, художник, профессор Сорбонны — «Что делают художники в научных лабораториях?»
Генеральный партнер Science Slam Art — Британская высшая школа дизайна
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