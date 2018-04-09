В ЦДХ пройдет слэм об искусстве в науке

17 апреля в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве состоится Science Slam Art. Четверо молодых ученых – геолог, химик, географ-урбанист и социальный психолог – расскажут, как визуальные методы дополняют их научную работу и делают результаты исследований более целостными и наглядными.

У каждого участника будет по десять минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею до аудитории. Чемпион слэма будет определен с помощью шумомера: победит тот, кому будут громче хлопать.

Участники Science Slam Art и их темы:

Алексей Бобровский , доктор химических наук, профессор РАН — «Что можно узнать о жидких кристаллах под микроскопом?»

, доктор химических наук, профессор РАН — «Что можно узнать о жидких кристаллах под микроскопом?» Руслан Дохов , географ-урбанист, R&D lead компании Habidatum, аспирант кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ — «Люди идут на футбол: как анализировать городские процессы при помощи новых данных»

, географ-урбанист, R&D lead компании Habidatum, аспирант кафедры социально-экономической географии зарубежных стран МГУ — «Люди идут на футбол: как анализировать городские процессы при помощи новых данных» Кирилл Власов , младший научный сотрудник ИЭМ РАН — «Как превратить булыжник в произведение искусства?»

, младший научный сотрудник ИЭМ РАН — «Как превратить булыжник в произведение искусства?» Алексей Шипулин, социальный психолог, исследователь интерфейсов — «Как и зачем визуализировать социальные связи?»

Приглашенный спикер:

Ольга Киселева, директор Art&Science International Institute, художник, профессор Сорбонны — «Что делают художники в научных лабораториях?»

Генеральный партнер Science Slam Art — Британская высшая школа дизайна







