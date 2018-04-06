Умер Леонид Соков© NJTV News / YouTube
6 апреля в Нью-Йорке в возрасте 76 лет умер художник и скульптор Леонид Соков.
Об этом сообщает «Артгид».
Леонид Петрович Соков родился в 1941 году в деревне Михалево Ржевского района Калининской (ныне Тверской) области, учился в Московской средней художественной школе при Академии художеств СССР (1956–1961) и на отделении монументально-декоративной пластики Московского высшего художественно-промышленного училища (1964–1969).
Работал как скульптор-анималист для скульптурных комбинатов, к началу 1970-х годов разработал собственный стиль, основанный на переработке образной системы русского фольклора и использовании приемов поп-арта.
В 1976 году в мастерской Леонида Сокова в Большом Сухаревском переулке состоялась одна из известнейших квартирных выставок произведений неофициальных художников — Игоря Шелковского, Ивана Чуйкова, Риммы и Валерия Герловиных, Сергея Шаблавина и Александра Юликова.
С 1977 года Леонид Соков участвовал в выставках за рубежом, в 1979 году уехал из СССР, жил и работал в Нью-Йорке, где в 1983 году в галерее Strorefront прошла его первая зарубежная персональная выставка.
Принимал участие в выставках «Sots Art» в Новом музее в Нью-Йорке (1986–1987), «Москва — Берлин» в Берлине и Москве (2003–2004), «Russia!» в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке (2005–2006) и других груповых выставках, а также в выставке в Русском павильоне на Венецианской биеннале (2001).
В России персональные выставки Леонида Сокова проходили в Московском музее современного искусства («Угол зрения», 2012) и Третьяковской галерее («Незабываемые встречи», 2016–2017).
Работы Леонида Сокова находятся в собраниях Третьяковской галереи (Москва), Русского музея (Петербург), ГМИИ (Москва), ГЦСИ (Москва), Центра Помпиду (Париж), Метрополитен-музея (Нью-Йорк), Музея Гуггенхайма (Нью-Йорк) и других российских и зарубежных музеев.
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