В Москве покажут новое кино Австрии

В Москве покажут новое кино АвстрииКадр из фильма «Дикая мышь»© CoolConnections
С 11 по 15 апреля в Центре документального кино и кинотеатре «Формула кино ЦДМ» пройдут показы 7-го фестиваля «Новое кино Австрии».
«Фильм открытия, — сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, — веселая картина о больших проблемах "Дикая мышь" (Wilde Maus), первый режиссерский опыт выдающегося комика Йозефа Хадера».
В последующие дни фестиваля зрители увидят комедию Армана Т. Риахи «Сойди за своего» (Die Migrantigen), драмы «Артур и Клэр» (Arthur und Claire) Мигеля Александра и «Лучший из миров» (Die beste aller Welten) Адриана Гойгингера и байопик «Эгон Шиле: Смерть и дева» (Egon Schiele: Tod und Mädchen) Дитера Бернера.
Кроме того, в программе документальный фильм Кристиана Тода «Теория бесплатных завтраков» (Free Lunch Society: Komm Komm Grundeinkommen) о перспективах введения безусловного базового дохода и экспериметнальная картина Йоханна Лурфа под названием «★» — 99-минутное собрание кадров звездного неба из фильмов всех эпох.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль организуют Австрийский культурный форум и арт-объединение CoolConnections при поддержке АО «Райффайзенбанк»
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