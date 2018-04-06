В Москве покажут новое кино Австрии

Кадр из фильма «Дикая мышь» © CoolConnections

С 11 по 15 апреля в Центре документального кино и кинотеатре «Формула кино ЦДМ» пройдут показы 7-го фестиваля «Новое кино Австрии».

«Фильм открытия, — сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, — веселая картина о больших проблемах "Дикая мышь" (Wilde Maus), первый режиссерский опыт выдающегося комика Йозефа Хадера».

В последующие дни фестиваля зрители увидят комедию Армана Т. Риахи «Сойди за своего» (Die Migrantigen), драмы «Артур и Клэр» (Arthur und Claire) Мигеля Александра и «Лучший из миров» (Die beste aller Welten) Адриана Гойгингера и байопик «Эгон Шиле: Смерть и дева» (Egon Schiele: Tod und Mädchen) Дитера Бернера.

Кроме того, в программе документальный фильм Кристиана Тода «Теория бесплатных завтраков» (Free Lunch Society: Komm Komm Grundeinkommen) о перспективах введения безусловного базового дохода и экспериметнальная картина Йоханна Лурфа под названием «★» — 99-минутное собрание кадров звездного неба из фильмов всех эпох.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль организуют Австрийский культурный форум и арт-объединение CoolConnections при поддержке АО «Райффайзенбанк»







