Ретроспектива Джима Джармуша пройдет в Москве© КАРО
С 10 по 15 апреля к 65-летию Джима Джармуша «Каро.Арт» и «Синематека: Искусство кино» представят в московских кинотеатрах сети «Каро» ретроспективу американского режиссера Джима Джармуша.
Как сообщают организаторы ретроспективы, в ее программе семь фильмов — от первых хитов 1980-х годов, с которых началась мировая слава режиссера, и заканчивая легендарным вестерном «Мертвец» и культовой вампирской сагой «Выживут только любовники», которые утвердили за Джармушем статус классика современного кино:
● «Отпуск без конца» (Permanent Vacation, 1980)
● «Более странно, чем в раю» (Stranger Than Paradise, 1984)
● «Вне закона» (Down By Law, 1986)
● «Таинственный поезд» (Mystery Train, 1989)
● «Ночь на Земле» (Night on Earth, 1991)
● «Мертвец» (Dead Man, 1995)
● «Выживут только любовники» (Only Lovers Left Alive, 2013)
Фильмы «Ночь на Земле» и «Выживут только любовники» 10 и 11 апреля будут показаны в Большом зале киноцентра «Октября», остальные показы ретроспективы пройдут в кинотеатре «Каро 7 Атриум».
Расписание:
- 10 апреля в 20:00 — «Ночь на Земле», фильм представит кинокритик Зара Абдуллаева
- 11 апреля в 20:00 — «Выживут только любовники», фильм представит кинокритик Антон Долин
- 12 апреля в 20:00 — «Отпуск без конца», фильм представит кинокритик Сергей Дёшин
- 13 апреля в 20:00 — «Вне закона», фильм представит кинокритик Евгений Майзель
- 14 апреля в 17:00 — «Более странно, чем в раю», фильм представит кинокритик Зара Абдуллаева
- 14 апреля в 19:00 — «Мертвец», фильм представит кинокритик Зара Абдуллаева
- 15 апреля в 18:00 — «Таинственный поезд», фильм представит кинокритик Алексей Медведев
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Ретроспектива пройдёт при поддержке кинопрокатной компании «Синема Престиж»
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