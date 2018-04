Ретроспектива Джима Джармуша пройдет в Москве

С 10 по 15 апреля к 65-летию Джима Джармуша «Каро.Арт» и «Синематека: Искусство кино» представят в московских кинотеатрах сети «Каро» ретроспективу американского режиссера Джима Джармуша.

Как сообщают организаторы ретроспективы, в ее программе семь фильмов — от первых хитов 1980-х годов, с которых началась мировая слава режиссера, и заканчивая легендарным вестерном «Мертвец» и культовой вампирской сагой «Выживут только любовники», которые утвердили за Джармушем статус классика современного кино:

● «Отпуск без конца» (Permanent Vacation, 1980)

● «Более странно, чем в раю» (Stranger Than Paradise, 1984)

● «Вне закона» (Down By Law, 1986)

● «Таинственный поезд» (Mystery Train, 1989)

● «Ночь на Земле» (Night on Earth, 1991)

● «Мертвец» (Dead Man, 1995)

● «Выживут только любовники» (Only Lovers Left Alive, 2013)

Фильмы «Ночь на Земле» и «Выживут только любовники» 10 и 11 апреля будут показаны в Большом зале киноцентра «Октября», остальные показы ретроспективы пройдут в кинотеатре «Каро 7 Атриум».

Расписание:

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ретроспектива пройдёт при поддержке кинопрокатной компании «Синема Престиж»