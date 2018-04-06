Умерла Ирина Токмакова

5 апреля в Москве в возрасте 89 лет умерла детская писательница, автор классических переводов зарубежной народной поэзии Ирина Токмакова.

Об этом сообщает ТАСС.

Ирина Петровна Токмакова родилась в 1929 году в Москве, в 1953 году окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру по общему и сравнительному языкознанию, одновременно начала работать переводчиком.

Первым художественным переводом Ирины Токмаковой стал сборник шведских народных детских песенок. В 1962 году она выпустила первую книгу собственных стихов — «Деревья», созданную вместе с мужем, художником-иллюстратором Львом Токмаковым.

Также среди книг Ирины Токмаковой поэтические сборники «Времена года», «Летний ливень», «Сказка про Сазанчика», «Ходит солнышко по кругу», пьеса «Заколдованное копытце», сказочные повести «Счастливо, Ивушкин!», «Аля, Кляксич и буква А», переводы из шотландской народной поэзии (в том числе детских песенок «У Пегги жил веселый гусь», «Крошка Вилли-Винки» и др.), переводы произведений Туве Янссон, Астрид Линдгрен, Кеннета Грэма и других писателей.























