Худруком «Табакерки» стал Владимир Машков

Сегодня, 6 апреля, труппе московского театра-студии «Табакерка», созданного Олегом Табаковым, был представлен новый художественный руководитель театра, актер и режиссер Владимир Машков.

Как сообщает РИА Новости, Владимира Машкова представили труппе заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Владимир Машков (р. 1963) окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова), снялся в десятках фильмов, среди которых «Лимита», «Подмосковные вечера», «Олигарх», «Вор», «Американская дочь», «Экипаж», «Движение вверх», лауреат премий «Ника» и «Золотой орел».

Как театральный режиссер поставил на сцене «Табакерки» спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер», на сцене МХТ имени А.П. Чехова — спектакль «№13», в театре «Сатирикон» — спектакль «Трехгрошовая опера».

Московский театр-студия «Табакерка» был основан в 1987 году Олегом Табаковым, который руководил им более тридцати лет. Олег Табаков умер 12 марта 2018 года.

P.S. Владимир Машков прокомментировал журналистам свое назначение. «Это действительно огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать», — цитирует Машкова РИА Новости.

Новый художественный руководитель «Табакерки» добавил, что продолжит дело Станиславского и будет руководить театром согласно традициям, которые заложил Табаков.







