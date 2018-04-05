Томас Хэмпсон выступит в Москве© Kristine Hoebermann / NPR
25 апреля на V Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори» в Москве состоится концерт американского баритона Томаса Хэмпсона.
На сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко певец представит программу «The American Spirit».
В нее вошли российская премьера вокально-симфонического цикла «Письма от Линкольна» (2009) Майкла Доэрти, написанного композитором специально для Томаса Хэмпсона, и произведения Коула Портера и Леонарда Бернстайна.
«В концертной программе скрыто несколько сюрпризов, приготовленных певцом специально для долгожданной встречи с московскими поклонниками. Не обойдётся без оперных арий, принесших Хэмпсону всемирную известность», — сообщает пресс-служба фестиваля «Опера Априори».
За пульт оркестра Музыкального театра встанет главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин.
Концерт пройдёт при поддержке Посольства США, нотный материал предоставлен издательствами Boosey & Hawkes/Schott и Rodgers & Hammerstein
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