Томас Хэмпсон выступит в Москве

© Kristine Hoebermann / NPR

25 апреля на V Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори» в Москве состоится концерт американского баритона Томаса Хэмпсона.

На сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко певец представит программу «The American Spirit».

В нее вошли российская премьера вокально-симфонического цикла «Письма от Линкольна» (2009) Майкла Доэрти, написанного композитором специально для Томаса Хэмпсона, и произведения Коула Портера и Леонарда Бернстайна.

«В концертной программе скрыто несколько сюрпризов, приготовленных певцом специально для долгожданной встречи с московскими поклонниками. Не обойдётся без оперных арий, принесших Хэмпсону всемирную известность», — сообщает пресс-служба фестиваля «Опера Априори».

За пульт оркестра Музыкального театра встанет главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин.

Концерт пройдёт при поддержке Посольства США, нотный материал предоставлен издательствами Boosey & Hawkes/Schott и Rodgers & Hammerstein















