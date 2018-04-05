В трех городах России пройдут спецпоказы фильма «Апокалипсис сегодня»© United Artists
14 и 15 апреля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальные показы режиссерской версии фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».
«Один из самых сильных фильмов 70-х годов, перевернувший представление человечества об изображении войны в кино», — отмечает сайт компании «Иноекино».
- «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, США, 1979)
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Оператор: Витторио Стораро
В ролях: Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишбёрн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн
Награды: «Оскар» за лучшую операторскую работу и лучший звук, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля
В Петербурге фильм представит кинокритик Михаил Трофименков, в Москве — кинокритик Сергей Кудрявцев.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 14 апреля в 15:30 — «Апокалипсис сегодня»
- 15 апреля в 17:30 — «Апокалипсис сегодня»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 14 апреля в 19:00 — «Апокалипсис сегодня»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 14 апреля в 14:00 — «Апокалипсис сегодня»
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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