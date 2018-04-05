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В трех городах России пройдут спецпоказы фильма «Апокалипсис сегодня»

News_detailed_picture© United Artists

14 и 15 апреля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальные показы режиссерской версии фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

«Один из самых сильных фильмов 70-х годов, перевернувший представление человечества об изображении войны в кино», — отмечает сайт компании «Иноекино».

  • «Апокалипсис сегодня» (Apocalypse Now, США, 1979) Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
    Оператор: Витторио Стораро
    В ролях: Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишбёрн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн
    Награды: «Оскар» за лучшую операторскую работу и лучший звук, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля

В Петербурге фильм представит кинокритик Михаил Трофименков, в Москве — кинокритик Сергей Кудрявцев.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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