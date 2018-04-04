Кинофестиваль «Зеркало» откроется в Юрьевце

Надежда Горинская. Гроза над Волгой, Юрьевец. 2017 (фрагмент) © Nadezhda Gorinskaya / © Nadezhda Gorinskaya / Flickr

Местом проведения основных мероприятий ХII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», в том числе церемонии открытия, станет город Юрьевец Ивановской области, где прошло детство режиссера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фестиваль «Зеркало» в этом году пройдет с 12 по 17 июня, специальные призы за вклад в киноискусство получат режиссер Рустам Хамдамов и оператор Джузеппе Ланчи, который работал над картиной Андрея Тарковского «Ностальгия», сообщили в пресс-службе.

Также назван новый генеральный продюсер фестиваля — поэт, кинокритик, киновед, редакционный директор журнала «Сеанс» Константин Шавловский.

«Кроме Иванова фестиваль обратит серьезное внимание на Юрьевец, именно здесь пройдет открытие в необычном новом формате — будет установлен экран на площади под открытым небом. Сюда, в Юрьевец, будем привозить многие фильмы из основной программы с авторами. Также одно из новшеств 2018 года — кино "на колесах", то есть мы договорились, что ленты из программы фестиваля поедут по городам Ивановской области», — цитирует Шавловского ТАСС.

«С каждым годом влияние Андрея Тарковского на мировое кино растет. Его имя становится магическим ключом, благодаря которому именитые режиссеры соглашаются приехать в не столь известный город - Иваново и Юрьевец. Тем более, когда говоришь, что это места, где прошло детство Тарковского и здесь был снят фильм "Зеркало", и люди соглашаются приехать именно сюда», — пояснил программный директор фестиваля Андрей Плахов.

В основной сетке программы фестиваля будут объединены секции документального и анимационного кино. Другим нововведением станет кампус для кинематографистов Верхне-Волжского региона «Юность». Двадцать молодых кинематографистов на протяжении всего фестиваля будут работать по отдельной программе, в которую войдут занятия с тьюторами, мастер-классы гостей фестиваля и лекторий «Картина мира» — пять лекций профессионалов в смежных с кино дисциплинах.



