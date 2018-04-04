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Владимир Волков привезет в Москву VOLKOV ManiFEST

News_detailed_picture© VOLKOV ManiFEST Moscow Edition / Facebook

С 9 по 11 апреля в московском Культурном центре «Дом» состоится трехдневный музыкально-театральный фестиваль VOLKOV ManiFEST, который виолончелист Владимир Волков проводит в Петербурге с 2014 года. В Москве фестиваль пройдет в первый раз.

«Особенность VOLKOV ManiFEST состоит в том, что Владимир Волков не только отдал имя фестивалю, не только участвует в каждом из его дней, перевоплощаясь из музыканта в актера или художника, но является и его арт-директором, —
сообщают организаторы фестиваля. — "Собственноручно" отбирает лучшее из того, чем он сейчас занимается, и даже инициирует проекты специально для фестиваля».

За три дня на сцене «Дома» выступят более двадцати артистов из Петербурга, Москвы и Европы. У каждого дня фестиваля своя тема и направление:

  • 9 апреля — День минимализма

    В программе «In Minimalism We Trust» скрипач Назар Кожухарь с ансамблем The Pocket Symphony, а также Владислав Песин (скрипка), Ирина Сопова (альт), Алиса Духовлинова (фортепиано) исполнят сочинения Филиппа Гласса, Стива Райха, Майкла Наймана, Валентина Сильвестрова и Джона Адамса.

  • 10 апреля — День джаза

    В большом джазовом джеме памяти основателя КЦ «Дом» Николая Дмитриева (1955–2004) примут участие музыканты «Волковтрио» (Святослав Курашов — гитара, Денис Сладкевич — ударные, Владимир Волков — контрабас), Вячеслав Гайворонский (труба), Аркадий Шилклопер (валторна, флюгельгорн, альпийский рог), Андрей Кондаков (фортепиано), Сергей Старостин (голос, народные инструменты), Андрей Котов (голос, колесная лира, гусли), Анна Чайковская (голос).

  • 11 апреля — День театра

    В первой части вечера состоится московская премьера спектакля по воспоминаниям и стихам Марка Шагала «Моя жизнь» (1922) на музыку Вячеслава Гайворонского. Программу продолжит петербургская постановка футуристической оперы «Победа над солнцем» Алексея Крученых и Михаила Матюшина (1913).

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