Владимир Волков привезет в Москву VOLKOV ManiFEST

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С 9 по 11 апреля в московском Культурном центре «Дом» состоится трехдневный музыкально-театральный фестиваль VOLKOV ManiFEST, который виолончелист Владимир Волков проводит в Петербурге с 2014 года. В Москве фестиваль пройдет в первый раз.

«Особенность VOLKOV ManiFEST состоит в том, что Владимир Волков не только отдал имя фестивалю, не только участвует в каждом из его дней, перевоплощаясь из музыканта в актера или художника, но является и его арт-директором, —

сообщают организаторы фестиваля. — "Собственноручно" отбирает лучшее из того, чем он сейчас занимается, и даже инициирует проекты специально для фестиваля».

За три дня на сцене «Дома» выступят более двадцати артистов из Петербурга, Москвы и Европы. У каждого дня фестиваля своя тема и направление: