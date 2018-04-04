Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» выходит в российский прокат

12 апреля Большой фестиваль мультфильмов выпускает в прокат в России полнометражный анимационный фильм «Большой злой лис и другие сказки» (Le Grand Méchant Renard et autres contes..., Франция-Бельгия, 2017).

«"Большой злой лис" — это динамичная, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края», — сообщает сайт Большого фестиваля мультфильмов.

Мультфильм, созданный авторами «Эрнеста и Селестины», режиссером Бенжаменом Реннером и художником Патриком Эмбером, был впервые показан в июне 2017 года на Международном анимационном фестивале в Анси.

Российская премьера «Большого злого лиса» состоялась на Большом фестивале мультфильмов в Международный день анимации 28 октября 2017 года. По итогам фестиваля фильм был удостоен приза дирекции.

«Большой злой лис» также стал обладателем кинопремий «Энни», «Эмиль» и «Люмьер», а в марте 2018 года получил премию французской Академии кино «Сезар» в номинации «Лучший анимационный фильм».



















