Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» выходит в российский прокат© Большой фестиваль мультфильмов
12 апреля Большой фестиваль мультфильмов выпускает в прокат в России полнометражный анимационный фильм «Большой злой лис и другие сказки» (Le Grand Méchant Renard et autres contes..., Франция-Бельгия, 2017).
«"Большой злой лис" — это динамичная, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края», — сообщает сайт Большого фестиваля мультфильмов.
Мультфильм, созданный авторами «Эрнеста и Селестины», режиссером Бенжаменом Реннером и художником Патриком Эмбером, был впервые показан в июне 2017 года на Международном анимационном фестивале в Анси.
Российская премьера «Большого злого лиса» состоялась на Большом фестивале мультфильмов в Международный день анимации 28 октября 2017 года. По итогам фестиваля фильм был удостоен приза дирекции.
«Большой злой лис» также стал обладателем кинопремий «Энни», «Эмиль» и «Люмьер», а в марте 2018 года получил премию французской Академии кино «Сезар» в номинации «Лучший анимационный фильм».
новости
12:09Кинофестиваль «Зеркало» откроется в Юрьевце
10:24Владимир Волков привезет в Москву VOLKOV ManiFEST
Вчера
18:25Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» выходит в российский прокат
16:16Музей АZ готовит большую выставку Анатолия Зверева
14:23Музеи Кремля откроют свой новый комплекс на Красной площади в 2021 году
13:32Фестиваль короткометражного кино «Короче» принимает заявки
13:03«Different Trains» Стива Райха исполнят в Петербурге
12:15Оператор Владимир Башта получил премию «Белый квадрат»
11:27«Мемориал» покажет фильм Виталия Манского «Родные»Все новости