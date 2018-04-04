Музей АZ готовит большую выставку Анатолия Зверева

© Музей АZ (Музей Анатолия Зверева)

19 апреля к трехлетию со дня открытия Музей AZ представит выставку «ЗВЕРЕВ-GALA», на которой будут показаны лучшие работы Анатолия Зверева из собрания музея.

Собрание Музея АZ насчитывает более 1500 произведений Анатолия Зверева, в экспозицию «ЗВЕРЕВ-GALA» (автор и куратор проекта — Полина Лобачевская), которая развернется на трех этажах музея, войдут более 250 работ разных жанров: портреты, пейзажи, абстракции, циклы супрематики и иллюстраций.

Впервые в выставочном пространстве будет представлен цикл иллюстраций 1955 года к повести Гоголя «Записки сумасшедшего» из собрания Димитрия Апазидиса. Специально для этого раздела экспозиции режиссер Михаил Алдашин снял анимационный фильм.

К открытию «ЗВЕРЕВ-GALA» издательский проект Музея AZ подготовил каталог выставки, фотоальбом с архивными фотографиями Анатолия Зверева, бóльшая часть которых публикуется впервые, и «Записки сумасшедшего» с иллюстрациями художника. Выставку будет сопровождать лекции и музыкальные вечера.

Выставка «ЗВЕРЕВ-GALA» продлится до 20 января 2019 года.











