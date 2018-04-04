Музеи Кремля откроют свой новый комплекс на Красной площади в 2021 году

В конце 2021 года сможет принять первых посетителей новое здание Музеев Московского Кремля (ММК) на Красной площади.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ММК Елену Гагарину.

«Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться, и какие истории они будут таким образом демонстрировать — это мы уже продумали. К середине лета концепцию завершим», — рассказала Гагарина.

На вопрос, когда посетители смогут осмотреть экспозиции в новом комплексе, она ответила, что здание должно быть передано ММК в конце 2020 года, а в конце 2021 года откроется для посещения.

Первой экспозицией, которую увидят посетители, станет выставка произведений Византийской коллекции. Кремлевское собрание византийских древностей формировалось в течение нескольких столетий. Основой собрания являются святыни великокняжеской и царской казны, облачения русских первосвятителей, иконы из кремлевских храмов и царских теремов.

«Макет Византийского зала уже готов, и нам он очень нравится. Это как раз то пространство, с которого будет начинаться новая экспозиция музея на Красной площади. Концепция готова, вещи отреставрированы, каталог написан», — сообщила гендиректор ММК.

О готовящейся передаче Средних торговых рядов (Красная площадь, д. 5) под музейно-выставочный центр ММК было объявлено в 2016 году. Сейчас музей экспонирует лишь пятую часть своих фондов, но после введения в эксплуатацию нового комплекса площадь ММК увеличится с 10 до 80 тысяч кв.м и возможности показа существенно расширятся.



