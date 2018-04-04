«Different Trains» Стива Райха исполнят в Петербурге© Elektra Nonesuch
8 апреля на Новой сцене Александринского театра на лекции-концерте «Другие поезда. Музыка и архитектура памяти» в исполнении ансамбля eNsemble прозвучит произведение «Different Trains» американского композитора-минималиста Стива Райха.
Вечер «Другие поезда. Музыка и архитектура памяти» входит в программу «Новая музыка на Новой сцене» — серию лекций, кинопоказов и концертов, посвященных важнейшим современным композиторам, которые Новая сцена организует совместно с культурно-образовательным проектом «Эшколот».
Как сообщает сайт «Эшколота», вечер, приуроченный ко Дню Катастрофы (Йом ха-Шоа), откроет лекция искусствоведа Вадима Басса «Как архитектура говорит о том, о чем невозможно говорить. Коммеморация трагедий XX века: от проектов монументов военного времени до конкурса на Музей блокады».
Затем состоится концерт ансамбля современной музыки eNsemble. Михаил Крутик (скрипка), Мария Григорьева (скрипка), Дмитрия Чернышенко (альт) и Елена Григорьева (виолончель) исполнят «Different Trains» Стива Райха — сочинение для струнного квартета, в котором в качестве одной из «партий» используются магнитофонные записи воспоминаний людей, переживших Вторую мировую войну и Катастрофу. Композиция впервые была исполнена ансамблем Kronos Quartet и получила в 1989 году премию «Грэмми».
Начало лекции в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Начало концерта в 19:30, вход по билетам (350 рублей), которые можно купить в кассе Александринского театра или онлайн.
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