«Different Trains» Стива Райха исполнят в Петербурге

© Elektra Nonesuch

8 апреля на Новой сцене Александринского театра на лекции-концерте «Другие поезда. Музыка и архитектура памяти» в исполнении ансамбля eNsemble прозвучит произведение «Different Trains» американского композитора-минималиста Стива Райха.

Вечер «Другие поезда. Музыка и архитектура памяти» входит в программу «Новая музыка на Новой сцене» — серию лекций, кинопоказов и концертов, посвященных важнейшим современным композиторам, которые Новая сцена организует совместно с культурно-образовательным проектом «Эшколот».

Как сообщает сайт «Эшколота», вечер, приуроченный ко Дню Катастрофы (Йом ха-Шоа), откроет лекция искусствоведа Вадима Басса «Как архитектура говорит о том, о чем невозможно говорить. Коммеморация трагедий XX века: от проектов монументов военного времени до конкурса на Музей блокады».

Затем состоится концерт ансамбля современной музыки eNsemble. Михаил Крутик (скрипка), Мария Григорьева (скрипка), Дмитрия Чернышенко (альт) и Елена Григорьева (виолончель) исполнят «Different Trains» Стива Райха — сочинение для струнного квартета, в котором в качестве одной из «партий» используются магнитофонные записи воспоминаний людей, переживших Вторую мировую войну и Катастрофу. Композиция впервые была исполнена ансамблем Kronos Quartet и получила в 1989 году премию «Грэмми».

Начало лекции в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Начало концерта в 19:30, вход по билетам (350 рублей), которые можно купить в кассе Александринского театра или онлайн.



