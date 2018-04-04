Оператор Владимир Башта получил премию «Белый квадрат»

3 апреля в театре «Гоголь-центр» в Москве прошла церемония вручения премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Обладателем главного приза стал оператор фильма «Время первых» Владимир Башта.

Об этом сообщает ТАСС.

На главный приз в этом году также были номинированы операторы Игорь Клебанов («Холодное танго»), Юрий Клименко («Матильда»), Михаил Кричман («Нелюбовь»), Владислав Опельянц («Заложники») и Алишер Хамидходжаев («Аритмия»).

Выпускник кинооператорского факультета ВГИКа Владимир Башта в 2011 году уже получал премию «Белый квадрат» за работу над фильмом «Кандагар», в том же году он был номинирован за фильм «Брестская крепость», а в 2014 году — за фильм «Географ глобус пропил».

Лауреатом премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского назван Анатолий Мукасей — оператор более 40 фильмов, работавший с Роланом Быковым, Алексеем Кореневым, Эльдаром Рязановым и другими режиссерами.

В состав жюри премии в этом сезоне входили операторы Михаил Агранович (председатель), Павел Кулаков и Дмитрий Яшонков, композитор Максим Дунаевский, художник Леонид Кипнис, режиссер Николай Досталь, киновед Петр Багров.

Премия «Белый квадрат» с 2004 года присуждается Гильдией кинооператоров России за лучшую операторскую работу в полнометраженом художественном фильме. Цель премии — поддержка кинооператорского искусства и поощрение лучших произведений отечественной операторской школы.







