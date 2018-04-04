«Мемориал» покажет фильм Виталия Манского «Родные»

18 апреля в рамках международного кинофестиваля «Документальная среда» Международный Мемориал представит документальный фильм Виталия Манского «Родные» (Украина-Германия- Латвия-Эстония, 2016).

Начало в 19:00, необходима предварительная регистрация.

В картине рассказывается о родственниках режиссера, разбросанных по разным городам: от родного для автора Львова до Одессы, Севастополя и Донецка. Главный лейтмотив фильма — выявить причины конфликта, в результате которого граждане некогда единой страны, включая и членов семьи режиссера, оказываются по разные стороны баррикад.

Над фильмом «Родные» работали Виталий Манский (автор и режиссер), Александра Иванова (оператор), Хармо Калласте (звукорежиссер), Петерис Кимелис и Гунта Икере (монтаж), Наталья Манская, Гунтис Тректерис, Симона Бауман и Марианна Каат (продюсеры), Юлия Синькевич, Анна Паленчук и Ксения Кулешова (копродюсеры). В фильме использована музыка Микаэла Таривердиева.

Мировая премьера картины Манского состоялась в июле 2016 года на международном кинофестивале в Карловых Варах, российская — на фестивале «Артдокфест-2016», также «Родные» участвовали в кинофестивале в Торонто и других международных кинофестивалях. В российский прокат фильм не выходил.











