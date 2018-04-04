Syg.ma запустила онлайн-радио

Платформа для публикации текстов о человеке, культурных явлениях и обществе syg.ma запустила собственное онлайн-радио – radio.syg.ma.

Первой премьерой эфира radio.syg.ma стал микс московского музыканта и диджея Art Crime.

Также среди авторов radio.syg.ma исследователь кавказского фолка и создатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов, резиденты «НИИ» и «Рабицы», идеологи клуба Arma Наташа Абель и Женя Соболь.

Помимо эфирных трансляций на сайте доступен пополняющийся архив миксов, подкастов и других аудиоматериалов независимых радиостанций, музыкантов, сообществ и звукозаписывающих лейблов.



































