Леонид Федоров дал концерт в поддержку Юрия Дмитриева

Сегодня, 3 апреля, основатель группы «АукцЫон» Леонид Федоров выступил в одном из московских скверов с концертом в поддержку историка Юрия Дмитриева.

Трансляцию концерта вела «Новая газета». Послушать Леонида Федорова в сквере Чингиза Айтматова на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе собрались около 50 человек, сообщает «Медиазона».

«Надеюсь, хоть как-то это поможет, чтобы справедливость как-то восторжествовала. Свободу Юрию Дмитриеву! И нам всем не помешает свободу иметь», — сказал музыкант, завершая концерт.

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В декабре 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.

26 декабря 2017 года стали известны результаты повторной экспертизы, проведенной в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы. Было установлено, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи 28 января, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.

27 января 2018 года Юрий Дмитриев был освобожден из следственного изолятора в Петрозаводске под подписку о невыезде и вернулся домой.

20 марта прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила назначить Дмитриеву наказание в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. 27 марта Дмитриев произнес последнее слово, заявив о своей невиновности. Оглашение приговора состоится 5 апреля.

По мнению защиты Дмитриева, правовые основания для обвинения отсутствуют, предварительное следствие намеренно нарушало закон с целью добыть любым способом доказательства вины. В поддержку карельского историка выступали деятели культуры, журналисты и правозащитники, историки и литераторы, ученые, политики, церковные и общественные деятели.



