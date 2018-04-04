InLiberty открывает цикл публичных дискуссий «Великие споры»

Сегодня, 3 апреля, началась регистрация на первую публичную дискуссию нового цикла «Великие споры» образовательного проекта InLiberty.

Цикл посвящен вопросам, на которые ученые до сих пор не выбрали однозначных ответов. «Мы попросили лучших российских экономистов, социологов и философов рассказать, в чем они никогда не смогут согласиться со своими коллегами», — сообщает сайт InLiberty.

С апреля по июнь новой площадке «InLiberty Рассвет» состоятся шесть дискуссий.

Первая из них — «Люди или структуры» — назначена на 19 апреля. Cоциологи Элла Панеях и Дмитрий Рогозин обсудят, откуда берется индивидуальная свобода, может ли человек преодолевать социальное давление и отклоняться от предписанной обществом траектории (и, следовательно, обладать индивидуальной свободой) или же человек скорее социально обусловлен.

Также в дискуссиях цикла «Великие споры» примут участие Ростислав Капелюшников и Алексей Белянин, Кирилл Мартынов и Юрий Сапрыкин, Екатерина Шульман и Григорий Ревзин, Михаил Гельфанд и Виктор Вахштайн, Александр Аузан и Константин Сонин.















