«Гараж» объявил участников третьего сезона Mosaic Music

Дуэт Ibeyi (Франция) © Музей современного искусства «Гараж»

С мая по август в Москве и Петербурге на концертах третьего сезона серии Mosaic Music, которую проводит Музей современного искусства «Гараж», выступят музыканты из Великобритании, Франции, США и Нидерландов.

Как сообщает сайт «Гаража», сезон откроет 23 мая лондонского певца, композитора и продюсера Sampha, известного своим сотрудничеством с Канье Уэстом и Фрэнком Оушеном. На концерте в музее «Гараж» Sampha представит свой дебютный альбом Process, получивший премию Mercury Prize.

В июне впервые в России выступит этно-дуэт из Франции Ibeyi — сестры Наоми и Лиза-Каинде Диас, которые в своем творчестве смешивают напевы йоруба, хип-хоп, биты и цитаты из дневников Фриды Кало. Концерты Ibeyi пройдут 12 июня на острове Новая Голландия в Петербурге и 13 июня в музее «Гараж» в Москве.

Третий участник Mosaic Music в этом году — соул-исполнитель Леон Бриджес (США) — выступит в «Гараже» 9 июля. «Его песни, в которых мелькают знакомые каждому любителю черной музыки топонимы — Луизиана, Новый Орлеан и Миссисипи, и правда ни в коем случае не искусственные конструкты, они представляют хроники жизни певца и его семьи, а вместе с тем — историю большой части Америки», — отмечают организаторы.

Завершится сезон 20 августа концертом певицы Sevdaliza — уроженки Тегерана, с пяти лет живущей в Нидерландах, которая «рассказывает под гипнотизирующий цифровой бит... жесткие правдивые истории о современности и роли женщины в обществе».

Концерты серии Mosaic Music проводятся в партнерстве с платформой Be Very Special







