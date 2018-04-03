С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах РФ был российским

С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах РФ был российскимКадр из фильма «Движение вверх»© Централ Партнершип
По итогам трех месяцев 2018 года доля отечественного кино в российском прокате составила 48,9%.
Об этом сообщает Фонд кино. За тот же период 2017 года доля отечественного кино составляла 31,3%, в 2016 году — 26,1%.
Рекордным также оказалось количество зрителей российских фильмов: за первый квартал 2018 года их посмотрели 31 млн человек (в 2017 году — 20,2 млн, в 2016 году — 14,3 млн).
Кассовые сборы российских фильмов, по данным Фонда кино, в первом квартале 2018 года достигли 7,6 млрд рублей, превысив общие сборы российского кино за весь 2015 год.
Спортивная драма «Движение вверх» обеспечила 18% всех кинотеатральных сборов и 37% от сборов российского кино. Вторым по сборам стал российский фильм «Лед» (9% национального бокс-офиса). «Движение вверх», «Лед», «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые» вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года.
Кроме того, отмечает Фонд кино, кассовые сборы российского кино в первом квартале 2018 года на 50% превысили показатели аналогичного периода 2017 года. При этом следует отметить, что по итогам 2017 года был зафиксирован кассовый рекорд для фильмов отечественного производства.
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