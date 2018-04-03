Вручена премия «Ника»

Кадр из фильма «Аритмия» © Mars Media

1 апреля в Москве состоялась церемония вручения российской национальной кинематографической премии «Ника». Пять главных призов получил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Как сообщает РИА Новости, картина Хлебникова награждена в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа» (Борис Хлебников), «Лучшая сценарная работа» (Наталия Мещанинова, Борис Хлебников), «Лучшая женская роль» (Ирина Горбачева) и «Лучшая мужская роль» (Александр Яценко).

На звание лучшего игрового фильма также претендовали «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

В номинациях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший актер второго плана» победили Алиса Фрейндлих («Большой», «Карп отмороженный»), Сергей Гармаш («Холодное танго») и Владимир Ильин («Время первых»).

Открытием года признан фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», лучшими операторами названы Сергей Астахова, Иван Бурлаков и Кирилл Бобров («Салют-7»), лучшим звукорежиссером — Сергей Чупров («Большой»), лучшим композитором — Владимир Дашкевич («Три сестры»).

Фильм Алексея Учителя «Матильда» получил награды в номинациях «Лучший художник» (Вера Зелинская, Елена Жукова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Надежда Васильева, Ольга Михайлова).

В номинации «Лучший неигровой фильм» награждена картина Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», лучшим анимационным фильмом признана картина Светланы Андриановой «Два трамвая», лучшим фильмом стран СНГ и Балтии — «Кресло» Эльдара Шенгелая (Грузия), лучшим телепроектом — сериал Владимира Котта «Петр Лещенко. Всё, что было» с Константином Хабенским в главной роли.

В почетной номинации «Честь и достоинство имени Эльдара Рязанова» лауреатом премии «Ника» стал народный артист СССР Владимир Этуш.



