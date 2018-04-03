«Кольцо нибелунга» Патриса Шеро покажут в «Октябре»

Сцена из спектакля «Золото Рейна». Байройт, 1976 © Unitel – Deutsche Grammophon

7, 8, 14 и 15 апреля в московском киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» сети кинотеатров «Каро» представит первую серию программы показов опер в постановках кинорежиссеров – цикл Вагнера «Кольцо нибелунга» в постановке Патриса Шеро.

Как сообщает сайт сети «Каро», каждый из показов «Кольца» будет предваряться лекцией. О «Золоте Рейна» расскажет музыкальный критик Юлия Бедерова, «Валькирию» представит кинокритик Антон Долин, «Зигфрида» — театральный критик и драматург Илья Кухаренко, и заключительную часть «Гибель богов» — оперный критик Ая Макарова.

Расписание:

«Кольцо» Шеро под музыкальным руководством Пьера Булеза было встречено с колоссальным скандалом и сразу стало объектом бурных дискуссий, а впоследствии обрело фантастический успех и перевернуло представление о роли режиссера в оперном театре.

На премьере в 1976 году на фестивале в Байройте были драки, ревущие толпы разделились на два лагеря — негодующих и восторженных. Главным объектом нападок стал сам Патрис Шеро, дерзнувший перенести действие оперы во время их написания. Мрачная индустриальная эпоха с ее незаконно разбогатевшими владельцами фабрик и угнетенными рабочими стала идеологическим фоном концепции Шеро. Музыкальные консерваторы почувствовали себя обманутыми и униженными таким жестом Шеро.

Но постепенно общий тон отношения к постановке стал меняться, и всего пять лет спустя, в 1980 году на последнем показе «Кольца», овации длились 90 минут, а зрители вызывали артистов на поклон 110 раз. Это был глобальный сдвиг в понимании оперной режиссуры, и произошел он благодаря постановке Патриса Шеро.

Проект реализуется при поддержке Гёте-Института в Москве



