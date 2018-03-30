В школе МАРШ состоится встреча с Давидом Мюльдером ван дер Вегтом© Гёте-Институт в Москве
6 апреля в Архитектурной школе МАРШ на территории Центра дизайна Artplay в Москве встреча с голландским архитектором Давидом Мюльдером ван дер Вегтом откроет новый цикл дискуссий проекта «Архитектура и свобода».
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.
В лекции «Архитектура демократии» сооснователь голландского архитектурного бюро XML, директор исследовательской программы «Проектируя демократию» в Институте Сандберг Давид Мюльдер ван дер Вегт расскажет о своей книге «Парламент» — результате шести лет путешествий по миру, во время которых он и его коллеги изучили залы парламентов всех стран, и попытались понять, влияет ли архитектура законодательных собраний на уровень развития демократии.
Рассказ Давида Мюльдера ван дер Вегта о реальных и метафорических взаимоотношениях между пространством и политикой станет отправной точкой в дискуссии, модератором которой выступит архитектурный журналист, преподаватель Архитектурной школы МАРШ Александр Острогорский.
Проект «Архитектура и свобода» организован совместно Фондом Фридриха Науманна, Архитектурной школой МАРШ и Гёте-Институтом в Москве
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