В школе МАРШ состоится встреча с Давидом Мюльдером ван дер Вегтом

© Гёте-Институт в Москве

6 апреля в Архитектурной школе МАРШ на территории Центра дизайна Artplay в Москве встреча с голландским архитектором Давидом Мюльдером ван дер Вегтом откроет новый цикл дискуссий проекта «Архитектура и свобода».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

В лекции «Архитектура демократии» сооснователь голландского архитектурного бюро XML, директор исследовательской программы «Проектируя демократию» в Институте Сандберг Давид Мюльдер ван дер Вегт расскажет о своей книге «Парламент» — результате шести лет путешествий по миру, во время которых он и его коллеги изучили залы парламентов всех стран, и попытались понять, влияет ли архитектура законодательных собраний на уровень развития демократии.

Рассказ Давида Мюльдера ван дер Вегта о реальных и метафорических взаимоотношениях между пространством и политикой станет отправной точкой в дискуссии, модератором которой выступит архитектурный журналист, преподаватель Архитектурной школы МАРШ Александр Острогорский.

Проект «Архитектура и свобода» организован совместно Фондом Фридриха Науманна, Архитектурной школой МАРШ и Гёте-Институтом в Москве















