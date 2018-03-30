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Фестиваль фонда AdVita пройдет на Новой сцене Александринки

News_detailed_picture© Даниил Рабовский / Камерный оркестр «Дивертисмент»

7 апреля на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится второй фестиваль «Один день из жизни...» ко дню рождения благотворительного фонда помощи онкологическим больным AdVita.

В 2018 году фонду AdVita исполняется 16 лет. Фестиваль организован в сотрудничестве с камерным оркестром «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа и Новой сценой Александринского театра. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда — людей с онкологическими диагнозами.

В этом году темы фестиваля — время и память. Музыкальные и литературные композиции и фрагменты соединяются в единое целое: один день из жизни человека, поколения, города, страны.

В программе фестиваля четыре концерта, каждый из которых соединит музыку и воспоминания, стихи, прозу пространством общего смысла:

Авторы концепции концертов — Илья Иофф, Лидия Коваленко, Наталия Эфендиева и Елена Грачева.

Фестиваль проходит при поддержке «Петербург-концерта»



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