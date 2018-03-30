Фестиваль фонда AdVita пройдет на Новой сцене Александринки© Даниил Рабовский / Камерный оркестр «Дивертисмент»
7 апреля на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится второй фестиваль «Один день из жизни...» ко дню рождения благотворительного фонда помощи онкологическим больным AdVita.
В 2018 году фонду AdVita исполняется 16 лет. Фестиваль организован в сотрудничестве с камерным оркестром «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа и Новой сценой Александринского театра. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда — людей с онкологическими диагнозами.
В этом году темы фестиваля — время и память. Музыкальные и литературные композиции и фрагменты соединяются в единое целое: один день из жизни человека, поколения, города, страны.
В программе фестиваля четыре концерта, каждый из которых соединит музыку и воспоминания, стихи, прозу пространством общего смысла:
- «Время Василия Соловьева-Седого в его музыке и воспоминаниях его современников»
- «Детская музыка и детские стихи в Ленинграде середины XX века»
- «Альфред Шнитке и Федор Достоевский, его любимый писатель»
- «Борис Тищенко и Анна Ахматова, стихами которой композитор вдохновлялся всю жизнь».
Авторы концепции концертов — Илья Иофф, Лидия Коваленко, Наталия Эфендиева и Елена Грачева.
Фестиваль проходит при поддержке «Петербург-концерта»
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