Завершается сбор средств на реставрацию «Дома со львом»

Пять дней осталось до окончания краудфандинговой кампании в поддержку реставрации «Дома со львом» – уникального памятника народного творчества, крестьянского дома с расписным интерьером в старообрядческом селе Поповка Саратовской области.

Две комнаты дома в период с 1905 по 1917 год были украшены масляной живописью общей площадью 80 кв.м, в том числе изображениями льва, орла, ангела и быка, отсылающими к четырем символам евангелистов — тетраморфу.

В доме никто не жил, его собирались раскатать на баню, но в 2011 году искусствовед Юлия Терехова выкупила его и превратила в негосударственный некоммерческий музей «Дом со львом», в 2014 году при нем был создан культурный центр.

«Износ дома в 2012 году составлял 65% (поэтому нам даже не получилось его застраховать), а теперь и того больше. В доме каким-то чудом не течет крыша, но стены из-за ветхого фундамента с каждым годом расходятся все больше. Некоторые узлы дома настолько изношены, что могут не пережить еще одной зимы, — пишет Юлия Терехова на странице краудфандинговой кампании на Planeta.ru. — Всё осложняется тем, что живопись нанесена прямо на стены — ее нельзя вынести и поместить в другое место. Поэтому каждая просадка дома — это урон для рисунков. Именно поэтому мы собираем средства сейчас, не дожидаясь, пока рухнет один из углов».

Полная реставрация дома обойдется в 2,7 млн рублей. На первый, самый срочный и критичный этап реставрации требуется 1 млн рублей. На эти деньги планируется осуществить устройство навесов для складирования, временной кровли и фундаментов, маркировку, фотофиксацию и разборку элементов, вывешивание с помощью домкратов и выравнивание, реставрацию сруба с заменой сгнивших бревен и переборку каркасной пристройки с выравниванием.

C 25 декабря, когда началась краудфандинговая кампания, собрано более 433 тысяч рублей. До конца кампании осталось 5 дней.



