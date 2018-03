Федерико Кампанья прочитает лекцию на «Винзаводе»

© ЦСИ «Винзавод»

2 апреля лекция итальянского философа Федерико Кампаньи «Космогонии: Техника и Магия» завершит цикл «Новые космологии» Философского клуба Центра современного искусства «Винзавод», посвященный возвращению «больших теорий» и «великих нарративов».

Лекция состоится в Винтажном зале, начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

В своем выступлении Федерико Кампанья раскроет метафизические принципы, лежащие в основе «системы реальности» нашего времени. Философ расскажет о современной космологии и о том, что ей предшествует — космогонии, объясняющей, почему мир стал именно таким, каков он есть. Федерико Кампанья предлагает осмыслить мир в противостоянии двух космогонических сил — Техники и Магии, двух гиперобъектов, о присутствии которых можно догадываться лишь по следу, который они оставляют в мире.

«Мы не хотели, чтобы лекционный цикл "Новые космологии" ограничивался исключительно описанием целостных систем, нам хотелось, чтобы он предлагал сценарии преодоления кризиса. Преодолевая дефетизм и левацкую меланхолию, Федерико Кампанья предлагает альтернативный арсенал средств сопротивления тому, что мы можем назвать современной космологией. Он называет его Магией, то есть космогонической силой, которая задает иную систему реальности», — говорит сокуратор Философского клуба Андрей Шенталь.

Федерико Кампанья — философ, анархист, автор книг «Technic and Magic: the reconstruction of reality» (2018) и «The Last Night: antiwork, atheism, adventure» (2013), в которой он развивает идеи антитруда. В течение нескольких лет сотрудничает со знаменитым итальянским теоретиком, публицистом Франко «Бифо» Берарди. Впервые Кампанья выступал в Философском клубе в 2016 году.