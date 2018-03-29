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Дягилевский фестиваль объявил программу

News_detailed_picture© Никита Чунтомов

Сегодня, 29 марта, на пресс-конференции в Пермском театре оперы и балета объявлена программа XII Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня.

Фестиваль откроет драматическая оратория Онеггера «Жанна на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи — копродукция Пермской оперы, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария), сообщает сайт Дягилевского фестиваля.

Спектакль с Одри Бонне и Дени Лаваном в главных ролях будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. Дирижировать оркестром и хором musicAeterna будут Теодор Курентзис (14 и 16 июня) и Петр Белякин (15 июня).

Также в программе балет «Nicht Sсhlafen» бельгийского хореографа Алена Плателя в исполнении артистов его танцевальной компании les ballets C de la B, постановка Робера Лепажа «Needles and Opium», сценическая композиция в исполнении австрийской актрисы Изабель Караян «Miss Death meets Mr. Shostakovich» и новый проект Меридит Монк «Cellular Songs».

На Дягилевском фестивале пройдут камерные вечера, сольные концерты и гала выдающихся современных музыкантов. Впервые за последние годы на фестивале прозвучит джаз — в Перми выступит лондонский музыкант российского происхождения Евгений Стригалев.

Бельгийский ансамбль graindelavoix представит программу византийской и греческой полифонии, прима Пермской оперы Надежда Павлова и пианист Алексей Гориболь впервые в России цельком исполнят полный фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни».

В исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучат сочинения Георга Фридриха Хааса, Арво Пярта и Энно Поппе, хор musicAeterna исполнит фрагменты цикла марианских антифонов молодого композитора Алексея Ретинского.

Участниками ночного концерта станут пианисты Алексей Любимов, Александр Мельников, Алексей Зуев и Вячеслав Попругин. В этом году к обычным площадкам фестиваля — Частной филармонии «Триумф», Дома Дягилева, Органного зала и Художественной галереи — добавятся ДК Солдатова, ТЮЗ и гостиница «Урал», в зале которой в новом концертном формате — sleep concert — пройдет восьмичасовое выступление музыкантов Фестивального оркестра Николая Скачкова и Сергея Полтавского.

В сквере возле театра будет работать Фестивальный клуб, где запланированы более 80 мероприятий общей продолжительностью 154 часа. Среди них показ видеоверсий спектаклей фестиваля в Экс-ан-Провансе в постановке Дмитрия Чернякова, Кэти Митчелл, Ричарда Джонса, Питера Селларса в проекте «Опера на экране».

Актуальные методы театра, новые техники, язык и возможности интерпретации будут обсуждаться на лекциях и мастер-классах Образовательной программы, в которой примут участие российские и европейские эксперты в области современной музыки и театра.

На закрытии фестиваля Фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию Малера и связанные с ней сочинения из вокального цикла «Волшебный рог мальчика».

Подробная программа фестиваля до конца недели будет опубликована на его сайте. Билеты поступят в продажу через две недели.

XII Международный Дягилевский фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края

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