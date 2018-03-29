ВДНХ запускает программу российского межмузейного обмена

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша за чаем. Правая часть триптиха. 1935 (фрагмент) © Екатеринбургский музей изобразительных искусств

27 апреля в павильоне ВДНХ «Рабочий и кохозница» откроются первые выставки проекта «Резидент» — программы российского межмузейного обмена.

Цель проекта «Резидент» — показать на ВДНХ избранные произведения из коллекций музеев России и стран СНГ. Проект будет состоять из двух экспозиционных блоков: «Москва» и «Россия».

«Участниками новой программы в течение двух сезонов — 2018 и 2019 годов — станут более 20 различных музеев», — цитирует пресс-служба ВДНХ заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

Выставочный цикл откроют экспозиции Государственного музея В.В. Маяковского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств в павильоне «Рабочий и кохозница».

Более ста экспонатов из собрания Государственного музея В.В. Маяковского, в том числе подлинные фотомонтажи Александра Родченко, иллюстрировавшие поэму «Про это» (1923), войдут в экспозицию «Сотый апрель».

На выставке «Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств» будут представлены работы Самуила Адливанкина, Юрия Пименова, Александра Лабаса, Амшея Нюренберга, Миши Брусиловского, Германа Метелева, Андрея Антонова и других хуждожников. Также в экспозиции предусмотрены разделы, посвященные Невьянской иконописной школе, Каслинскому чугунному павильону и сказам Павла Бажова.

Обе выставки будут работать до 9 сентября.



