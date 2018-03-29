Правительство не одобрило законопроект о патриотическом воспитании

В правительстве подготовлен отрицательный отзыв на проект федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», внесенный осенью в Госдуму группой депутатов из фракции «Единая Россия».

Как сообщают «Ведомости», проект отзыва правительства на днях одобрила комиссия по законопроектной деятельности.

Целью законопроекта «является установление единого подхода к патриотическому воспитанию», он «определяет цели, принципы и направления патриотического воспитания в Российской Федерации, устанавливает его правовые и организационные основы; регулирует отношения, связанные с осуществлением в Российской Федерации государственной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических, организационных и иных условий патриотического воспитания граждан».

В правительстве считают, что в законопроекте не определены виды и уровни образовательных программ, объем мероприятий и необходимых бюджетных расходов, предложенные в нем нормы уже регулируются другими актами, а патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами.

Также отмечается, что в тексте законопроекта есть термины, не используемые в законодательстве, такие как «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».

По мнению председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова (КПРФ), законопроект преследовал благие намерения, но он слишком сложен, а его реализация связана с бюджетными расходами.

«У нас есть необходимое законодательство, поэтому в нынешнем виде законопроект едва ли будет принят, но, возможно, авторам и правительству удастся найти компромисс», — сказал Гаврилов.



