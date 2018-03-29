Юлия Кристева была завербована болгарским КГБ

© Комиссия по раскрытию документов и по объявлению принадлежности болгарских граждан к Комитету государственной безопасности и разведывательным службам Болгарской народной армии

Согласно рассекреченным и опубликованным в Болгарии документам, почти полвека назад Комитет государственной безопасности Народной Республики Болгария завербовал философа, лингвиста, литературного критика и писателя Юлию Кристеву.

Как сообщает Reuters, под кодовым именем «Сабина» она сотрудничала с отделом КГБ, занимавшимся слежкой за представителями творческой и научной интеллигенции и сотрудниками СМИ.

27 марта на сайте Комиссии по раскрытию документов и по объявлению принадлежности болгарских граждан к Комитету государственной безопасности и разведывательным службам Болгарской народной армии появились сканы документов, которые свидетельствуют о том, что уроженка города Сливена Юлия Кристева была завербована в июне 1971 года старшим лейтенантом КГБ Иваном Божиковым. Какие-либо сведения о том, в чем конкретно состояла работа агента «Сабина» и сколько она продолжалась, не приводятся.

Юлия Кристева уехала из Болгарии в 1965 году, получив стипендию французского правительства. С тех пор живет и работает во Франции, занимается анализом литературного текста, лингвистикой, практикой психоанализа, выдвинула ключевую для постмодернизма концепцию интертекстуальности.

Автор более тридцати научных трудов, философско-эстетических эссе и романов. Профессор лингвистики и семиологии Университета Париж-VII, приглашенный профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, почетный доктор многих университетов Европы и США, член Британской академии.

Информацию о своем сотрудничестве с КГБ Юлия Кристева пока не комментировала.







