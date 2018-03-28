Умер Олег Анофриев

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Сегодня, 28 марта, в Москве в возрасте 87 лет умер актер театра и кино, кинорежиссер, певец и автор песен Олег Анофриев.

Об этом сообщает РБК.

Олег Андреевич Анофриев родился в 1930 году в Геленджике, в 1954 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова), по распределению был направлен в Центральный детский театр.

В 1960–1962 годах был актером Театра имени В. Маяковского, в 1962–1972 годах — Театра имени Моссовета, в 1972–1995 годах — Театра-студии киноактера, где также работал главным режиссером.

С середины 1950-х снимался в кино, фильмография актера насчитывает десятки работ. Во многих фильмах и мультфильмах — среди них «Путь к причалу» (1962), «Приключения желтого чемоданчика» (1970), «Земля Санникова» (1973), «Бременские музыканты» (1969), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «В порту» (1975) — звучат песни в исполнении Олега Анофриева. Кроме того, он записал песню «Спят усталые игрушки» для цикла телепередач «Спокойной ночи, малыши!».

Режиссер и композитор фильма «Быть влюбленным» (1992), ведущий телепрограмм «Сказочный полдник» (РТР) и «Домашняя библиотека» (ОРТ), автор книги «Солдат и балерина» (1999) — сборника стихов, текстов песен и воспоминаний о современниках.

Народный артист России (2004).















