Реквием Верди прозвучит в Мариинском театре в память о погибших в Кемерово© Мариинский театр
Сегодня, 28 марта, в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт памяти погибших в Кемерово. В программе Реквием Джузеппе Верди.
Начало концерта в 20:00. Как сообщает сайт Мариинского театра, в нем примут участие солисты Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), Отар Джорджикия (тенор), Станислав Трофимов (бас), хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
«Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.
Также Мариинский театр объявил об изменении в сегодняшней афише: на Исторической сцене вместо заявленного ранее балета «Пахита» Эдуара Дельдевеза, Людвига Минкуса, Риккардо Дриго будет представлен балет Адольфа Адана «Жизель». Начало спектакля в 19:00.
новости
15:50Умер Олег Анофриев
14:30COLTA.RU покажет фильм об Арсении Рогинском
13:42Реквием Верди прозвучит в Мариинском театре в память о погибших в Кемерово
11:59Память погибших в Кемерово почтят на Транссибирском арт-фестивале
Вчера
16:41Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
15:39Присуждена премия Астрид Линдгрен
13:34Вышел второй том дневников Ольги Берггольц
12:23Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве
11:04Российский художник стал лауреатом премии АндерсенаВсе новости