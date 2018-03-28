Реквием Верди прозвучит в Мариинском театре в память о погибших в Кемерово

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Сегодня, 28 марта, в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт памяти погибших в Кемерово. В программе Реквием Джузеппе Верди.

Начало концерта в 20:00. Как сообщает сайт Мариинского театра, в нем примут участие солисты Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), Отар Джорджикия (тенор), Станислав Трофимов (бас), хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

«Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Также Мариинский театр объявил об изменении в сегодняшней афише: на Исторической сцене вместо заявленного ранее балета «Пахита» Эдуара Дельдевеза, Людвига Минкуса, Риккардо Дриго будет представлен балет Адольфа Адана «Жизель». Начало спектакля в 19:00.







































