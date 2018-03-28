Память погибших в Кемерово почтят на Транссибирском арт-фестивале

© Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль

Сегодня, 28 марта, в Новосибирске на Транссибирском арт-фестиваля состоится концерт «In memoriam», посвященный памяти погибших при пожаре в Кемерово.

Как сообщает пресс-служба Транссибирского арт-фестиваля, первоначально на 28 марта был запланирован вечер джазовой музыки с участием Томаса Квастхоффа и его квартета. В связи с объявленным в России днем траура программа концерта была изменена, теперь вместе с немецким певцом на сцену Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выйдут художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин, виолончелист Александр Бузлов, певцы Вероника Джиоева, Мари-Софи Поллак, Катриона Морисон, Ян Петрыка, пианист Алексей Володин, солист Новосибирской филармонии, альтист Илья Тарасенко, а также юные музыканты — скрипачка Альбина Хайбуллина, пианисты Ева Медведко и Роман Борисов.

В программе концерта «Осенняя песнь» и трио «Памяти великого художника» Чайковского, номера из Реквиема Моцарта, вторая часть Фортепианного квинтета Шумана и другие произведения.

Все средства от концерта будут направлены пострадавшим и их семьям.

«Все эти дни вся страна, каждый человек проживает с болью в сердце и с мыслями о тех, кто погиб в страшной трагедии в Кемерово. Вчера, когда стало известно об объявленном 28 марта в России дне траура мы оказались перед сложным выбором и были на грани отмены сегодняшнего концерта, — говорит Вадим Репин, — В итоге мы приняли, на мой взгляд, верное решение. Программа сегодня не будет развлекательной. В ней прозвучат шедевры классической музыки, в которых запечатлелась боль их создателей по поводу смерти дорогих людей, сочинения, в которых звучит мудрость гениев в их размышлениях о жизни и смерти. На мой взгляд, исполнение этой музыки — лучшее из того, что мы можем сделать, чтобы почтить память всех погибших. И лучшее, что мы можем сделать, чтобы побыть всем вместе и попытаться как-то пережить это горе».



