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Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»

News_detailed_picture© Конфедерация союзов кинематографистов

Сегодня, 27 марта, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная учреждению и объявлению шорт-листа первой международной кинематографической премии «Восток – Запад. Золотая арка», учрежденной Конфедерацией союзов кинематографистов.

В пресс-конференции приняли участие председатель правления премии, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, арт-директор премии, кинокритик Андрей Плахов и pr-директор премии, кинокритик Константин Шавловский.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Она призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.

География премии обширна, список стран-участниц насчитывает 32 страны, и в будущем он может расшириться. На сегодняшний день в него входят Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония.

В жюри премии «Восток — Запад. Золотая арка» 2017/2018 вошли 24 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы. С полным составом жюри, а также с лонг-листом премии, в который отборочная комиссия под председательством Андрея Плахова включила 32 фильма, можно ознакомиться на сайте премии.

В шорт-лист вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (5 номинаций) и «Теснота» Кантемира Балагова (5 номинаций). По 4 номинации у фильмов «Вестерн» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль).

Шорт-лист премии «Восток — Запад. Золотая арка»:

Лучший актер второго плана

  • Сакари Куосманен, «По ту сторону надежды», реж. Аки Каурисмяки (Финляндия)
  • Алексей Серебряков, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант (Россия)
  • Шерван Хаджи, «По ту сторону надежды», реж. Аки Каурисмяки (Финляндия)

Лучшая актриса второго плана

  • Джованна Гаврилович, «Реквием для Миссис Джей», реж. Боян Вулетич (Сербия-Болгария- Республика Македония-Россия-Франция)
  • Ольга Драгунова, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)
  • Сара Адлер, «Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Лучший актер

  • Александр Яценко, «Аритмия», реж. Борис Хлебников (Россия)
  • Богдан Думитраке, «Поророка», реж. Константин Попеску (Румыния-Франция)
  • Майнхард Нойман, «Вестерн», реж. Валеска Гризебах (Болгария-Германия-Австрия)

Лучшая актриса

  • Александра Борбей, «О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)
  • Дарья Жовнер, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)
  • Миряна Каранович, «Реквием для Миссис Джей», реж. Боян Вулетич (Сербия-Болгария-Республика Македония-Россия-Франция)
  • Лаура Королева, «Света», реж. Жанна Исабаева (Казахстан)

Лучшая музыкальное решение

  • Евгений Гальперин, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)
  • Александр Хант, Константин Шевелев, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант (Россия)
  • Яцашек, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)

Лучшее художественное оформление

  • Ирина Очина, «Мешок без дна», реж. Рустам Хамдамов (Россия)
  • Яагуп Роомет, Матис Мэесалу, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)
  • Арад Сават, «Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Лучшая операторская работа

  • Петр Духовской, Тимофей Лобов, «Мешок без дна», реж. Рустам Хамдамов (Россия)
  • Михаил Кричман, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)
  • Март Таниэль, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)

Лучший сценарий

  • Борис Хлебников, Наталья Мещанинова, «Аритмия», реж. Борис Хлебников (Россия)
  • Валеска Гризебах, «Вестерн» (Болгария-Германия-Австрия)
  • Олег Негин, Андрей Звягинцев, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)
  • Ильдико Эньеди, «О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)
  • Кантемир Балагов, Антон Яруш, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)

Лучший режиссер

  • Кантемир Балагов, «Теснота» (Россия)
  • Валеска Гризебах, «Вестерн» (Болгария-Германия-Австрия)
  • Андрей Звягинцев, «Нелюбовь» (Россия)
  • Самуэль Маоз, «Фокстрот» (Израиль)

Лучший игровой полнометражный фильм

  • «Вестерн», реж. Валеска Гризебах (Болгария-Германия-Австрия)
  • «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)
  • «О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)
  • «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)
  • «Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Церемония вручения первой международной кинематографической премии «Восток — Запад. Золотая арка» состоится в Москве 14 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской.

За неделю до вручения премии в Москве, в партнерстве с Гете-Институтом и «Каро Арт» состоятся специальные показы двух фильмов-номинантов «Золотой арки». 6 и 7 апреля в кинотеатре «Каро 8 Атриум» Андрей Плахов представит фильмы «Вестерн» Валески Гризебах (номинации на лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую мужскую роль) и «Ноябрь» Райнера Сарнета (номинации на лучшую операторскую работу, лучшую работу художника и лучшее музыкальное решение).

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