Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»

© Конфедерация союзов кинематографистов

Сегодня, 27 марта, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная учреждению и объявлению шорт-листа первой международной кинематографической премии «Восток – Запад. Золотая арка», учрежденной Конфедерацией союзов кинематографистов.

В пресс-конференции приняли участие председатель правления премии, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, арт-директор премии, кинокритик Андрей Плахов и pr-директор премии, кинокритик Константин Шавловский.

Кинопремия «Восток — Запад. Золотая арка» присуждается за достижения и открытия в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Она призвана стимулировать и поощрять эти открытия, привлекать внимание к ярким художественным процессам, которые происходят на территории Евразии и которые часто остаются в тени более коммерческого, преимущественно англоязычного кинематографа. Главная задача премии — сделать так, чтобы каждый самобытный голос, прозвучавший с этой территории, был услышан.

География премии обширна, список стран-участниц насчитывает 32 страны, и в будущем он может расшириться. На сегодняшний день в него входят Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония.

В жюри премии «Восток — Запад. Золотая арка» 2017/2018 вошли 24 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы. С полным составом жюри, а также с лонг-листом премии, в который отборочная комиссия под председательством Андрея Плахова включила 32 фильма, можно ознакомиться на сайте премии.

В шорт-лист вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (5 номинаций) и «Теснота» Кантемира Балагова (5 номинаций). По 4 номинации у фильмов «Вестерн» Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль).

Шорт-лист премии «Восток — Запад. Золотая арка»:

Лучший актер второго плана

Сакари Куосманен, «По ту сторону надежды», реж. Аки Каурисмяки (Финляндия)

Алексей Серебряков, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант (Россия)

Шерван Хаджи, «По ту сторону надежды», реж. Аки Каурисмяки (Финляндия)

Лучшая актриса второго плана

Джованна Гаврилович, «Реквием для Миссис Джей», реж. Боян Вулетич (Сербия-Болгария- Республика Македония-Россия-Франция)

Ольга Драгунова, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)

Сара Адлер, «Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Лучший актер

Александр Яценко, «Аритмия», реж. Борис Хлебников (Россия)

Богдан Думитраке, «Поророка», реж. Константин Попеску (Румыния-Франция)

Майнхард Нойман, «Вестерн», реж. Валеска Гризебах (Болгария-Германия-Австрия)

Лучшая актриса

Александра Борбей, «О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)

Дарья Жовнер, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)

Миряна Каранович, «Реквием для Миссис Джей», реж. Боян Вулетич (Сербия-Болгария-Республика Македония-Россия-Франция)

Лаура Королева, «Света», реж. Жанна Исабаева (Казахстан)

Лучшая музыкальное решение

Евгений Гальперин, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)

Александр Хант, Константин Шевелев, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», реж. Александр Хант (Россия)

Яцашек, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)

Лучшее художественное оформление

Ирина Очина, «Мешок без дна», реж. Рустам Хамдамов (Россия)

Яагуп Роомет, Матис Мэесалу, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)

Арад Сават, «Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Лучшая операторская работа

Петр Духовской, Тимофей Лобов, «Мешок без дна», реж. Рустам Хамдамов (Россия)

Михаил Кричман, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)

Март Таниэль, «Ноябрь», реж. Райнер Сарнет (Эстония-Нидерланды-Польша)

Лучший сценарий

Борис Хлебников, Наталья Мещанинова, «Аритмия», реж. Борис Хлебников (Россия)

Валеска Гризебах, «Вестерн» (Болгария-Германия-Австрия)

Олег Негин, Андрей Звягинцев, «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)

Ильдико Эньеди, «О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)

Кантемир Балагов, Антон Яруш, «Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)

Лучший режиссер

Кантемир Балагов, «Теснота» (Россия)

Валеска Гризебах, «Вестерн» (Болгария-Германия-Австрия)

Андрей Звягинцев, «Нелюбовь» (Россия)

Самуэль Маоз, «Фокстрот» (Израиль)

Лучший игровой полнометражный фильм

«Вестерн», реж. Валеска Гризебах (Болгария-Германия-Австрия)

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия)

«О теле и душе», реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)

«Теснота», реж. Кантемир Балагов (Россия)

«Фокстрот», реж. Самуэль Маоз (Израиль)

Церемония вручения первой международной кинематографической премии «Восток — Запад. Золотая арка» состоится в Москве 14 апреля в Центре оперного пения имени Галины Вишневской.

За неделю до вручения премии в Москве, в партнерстве с Гете-Институтом и «Каро Арт» состоятся специальные показы двух фильмов-номинантов «Золотой арки». 6 и 7 апреля в кинотеатре «Каро 8 Атриум» Андрей Плахов представит фильмы «Вестерн» Валески Гризебах (номинации на лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшую мужскую роль) и «Ноябрь» Райнера Сарнета (номинации на лучшую операторскую работу, лучшую работу художника и лучшее музыкальное решение).



