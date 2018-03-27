Присуждена премия Астрид Линдгрен

© Marty Umans

Лауреатом международной премии памяти Астрид Линдгрен 2017 года за вклад в развитие детской и юношеской литературы стала американская писательница Жаклин Вудсон.

Об этом сегодня, 27 марта, сообщает сайт премии.

Жаклин Вудсон (р. 1963) написала более тридцати книг для детей и подростков, самая известная из них — автобиографический роман в стихах «Brown Girl Dreaming» (2014). В своем определении жюри отмечает, что Жаклин Вудсон умеет «уловить уникальную поэтическую ноту в повседневности, будь то печаль или надежда».

В этом году на премию были выдвинуты 235 детских писателей, иллюстраторов и организаций, работающих с детьми, из 60 стран мира. Россию в списке номинантов представляли писательница Нина Дашевская и художники-иллюстраторы Анастасия Архипова, Анна Десницкая и Александр Траугот, а также Российская государственная детская библиотека.

Международная премия памяти Астрид Линдгрен, основанная правительством Швеции в 2002 году, является крупнейшей в мире наградой в области детской литературы: ее призовой фонд составляет 5 млн шведских крон ($613 тысяч).

На премию могут быть номинированы писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений Астрид Линдгрен. Год назад премию получил немецкий художник-иллюстратор Вольф Эрльбрух.











